Коньков об «Ак Барсе»: «Способен обыграть любую команду, когда собран и подготовлен. В атаке проблемы: больше 3 забить не получается в основное время. В защите провалов не вижу»
«Ак Барс» выдал классный отрезок: в конце января – начале февраля, выиграв пять раз подряд, сюда входил и разгром СКА. Потом случился перерыв на пять дней, за который команда подготовилась таким образом, что получила четыре поражения подряд.
Наверное, где-то расслабились, думали, что и дальше так пойдет. Где-то недоглядели, может, с дисциплиной возникли вопросы. Больше всего пострадала именно атака, потому что больше трех голов в основное время забить не получается. В защите я не вижу каких-то там провалов или проблем.
Сейчас их ждут «Трактор» и «Сибирь»? Да любая команда «Ак Барсу» по плечу, с любой командой они могут играть, у Гатиятулина квалифицированные хоккеисты. Если его команда будет собрана, подготовлена – думаю, что они способны обыграть любую команду в лиге.
Необходимы, в первую очередь, подготовка, дисциплина – и бытового характера, и дисциплина выполнения игрового задания. Поэтому здесь тренерскому штабу сейчас нужно найти баланс, потому что проходных матчей в последнее время нет.
Но я считаю, что это все вещи поправимые. Такие периоды необходимы, чтобы отшлифовывать все до конца. Осталось 9 игр до плей-офф, поэтому ничего страшного я не вижу.
Перспективы хорошие, у «Ак Барса» команда серьезная, и недооценивать их не стоит никому. Ситуация поправима, тренерский штаб Гатиятулина знает все детали и нюансы», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
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