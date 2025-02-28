Плющев о поражении СКА: «Счет 0:1 говорит о том, что все могло качнуться в любую сторону. Тренеры сделали ставку на то, чтобы не допустить повторения истории со «Спартаком»

Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА от «Динамо».

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Тут можно по-разному рассуждать, кто удобный соперник, а кто – не очень.

Я бы отметил, что СКА после неудачной игры со «Спартаком » сделал определенные выводы и в целом справился с этой задачей. Счет 0:1 говорит о том, что все могло качнуться в любую сторону.

Думаю, тренерский штаб сделал ставку на то, чтобы не допустить как раз повторения истории со «Спартаком».

Если же говорить в целом, то на Западе со второго по восьмое место очень ровные команды, все идут ноздря в ноздрю. То один клуб проиграет, а второй выиграет, то наоборот. И сразу картина в таблице меняется. Уровень примерно одинаковый у всех.

Что касается выбора соперника на плей-офф, то когда руководители начинают под кого-то подстраиваться, это ни к чему хорошему не приводит», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .