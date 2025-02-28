Карпухин о СКА: «Мы стараемся улучшать те компоненты, которые не получаются. Те, которые получаются, мы улучшаем еще»
Илья Карпухин ответил на вопрос о позиции СКА в Западной конференции.
Команда под руководством Романа Ротенберга находится на седьмой позиции в таблице конференции, набрав 71 балл в 60 матчах.
– СКА сейчас седьмой на Западе. Тревожит ли вас то, что в плей-офф в первом раунде можете попасть на серьезного соперника? Да и не будет преимущества своей площадки.
– В плей-офф никогда легко не бывает. Конечно, мы хотим набрать как можно больше очков.
Не загадываем, и не будем этого делать, на кого нам выходить. Легких соперников точно не будет. Будем стараться забраться как можно выше.
– Тренировочный процесс сейчас меняется перед плей-офф?
– Эта работа всегда идет.
Мы стараемся улучшать те компоненты, которые не получаются. А те, которые получаются, мы улучшаем еще, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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