Карпухин о СКА: «Мы стараемся улучшать те компоненты, которые не получаются. Те, которые получаются, мы улучшаем еще»

Илья Карпухин ответил на вопрос о позиции СКА в Западной конференции.

Команда под руководством Романа Ротенберга находится на седьмой позиции в таблице конференции, набрав 71 балл в 60 матчах.

– СКА сейчас седьмой на Западе. Тревожит ли вас то, что в плей-офф в первом раунде можете попасть на серьезного соперника? Да и не будет преимущества своей площадки.

– В плей-офф никогда легко не бывает. Конечно, мы хотим набрать как можно больше очков.

Не загадываем, и не будем этого делать, на кого нам выходить. Легких соперников точно не будет. Будем стараться забраться как можно выше.

– Тренировочный процесс сейчас меняется перед плей-офф?

– Эта работа всегда идет.

Мы стараемся улучшать те компоненты, которые не получаются. А те, которые получаются, мы улучшаем еще, – сказал защитник СКА Илья Карпухин .