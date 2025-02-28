Черкас о поражении СКА: «Матч с «Динамо» дал надежду, что команда может сыграть успешно в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина»
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игра мне понравилась. СКА показал характер, способность играть строго в обороне, не бояться лицо под шайбу подставлять.
Игра дала надежду, что СКА может сыграть достаточно успешно в плей-офф и бороться все-таки за Кубок Гагарина. Были отдельные матчи, когда настроение ухудшалось.
Была хорошая игра обоих вратарей Артемия Плешкова и Максима Моторыгина. К сожалению, СКА не забил, но здесь надо отдать должное вратарям.
Команда играла агрессивно. В пятиминутном большинстве «Динамо» ничего не могло сделать. В меня лично этот матч вселил оптимизм по поводу плей-офф. Появилась вера, что команда может здорово сыграть.
– СКА проиграл три матча подряд. Как думаете, есть ли у команды кризис?
– Не могу сказать, что это кризис. Когда не достаточно уверенно играет вратарь, команде очень сложно играть.
В матче с «Динамо» Плешков сыграл хорошо. Моментально была другая игра у СКА.
Если вратарь умеет держать счет, то и команда по-другому играет. Ошибки, которые совершают нападение и оборона были, есть и будут. Не может команда играть без ошибок. Есть поговорка, что не ошибается тот, кто не играет.
Я надеюсь, что этот отрезок до окончания регулярного чемпионата даст тренерскому штабу определиться с теми игроками, кто начнет первый раунд плей-офф.
И вратарь, который будет начинать плей-офф. На мой взгляд, это важно, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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