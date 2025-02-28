Хомченко о 3 подряд победах ЦСКА: «Уверенность идет, но есть в чем прогрессировать в плане игры»
Павел Хомченко оценил 3-матчевую победную серию ЦСКА.
Вратарь армейцев высказался после игры с «Куньлунем» (6:0) в Фонбет чемпионате КХЛ.
— Наверное, второй период был непростым. У меня было спасение сложное. Наверное, это самая большая угроза в матче. В третьем периоде соперник два раза по пять минут удалился, особо бросков по моим воротам не было. Хорошая реализация большинства предрешила исход поединка.
— Как себя держишь в тонусе, когда соперник практически не бросает?
— Катаешься, все равно проговариваешь в голове себе, чтобы держать концентрацию. Такие банальные вещи.
— Чувствуешь, что команда набрала ход?
— Да, у нас были хорошие матчи с Уфой, с «Торпедо» и сегодня. Конечно, уверенность идет, но есть над чем прогрессировать в плане игры, – сказал вратарь ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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