Воробьев о 6:0: «Фееричный финал, ЦСКА поднял статистику большинства и меньшинства. «Куньлуню» нужна была победа, чтобы зацепиться за плей-офф, сказали об этом ребятам»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Куньлунем».

Московский клуб одержал разгромную победу со счетом 6:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Такой финал фееричный. Очень неплохой первый период, во втором могли быть лучше. В одном моменте Павел Хомченко сделал хорошее спасение, которое стало ключевым. Потом они удалились, мы забросили, подняли статистику большинства и меньшинства.

– При подготовке к игре, насколько учитывал опыт матча в Мытищах, когда проиграли 0:3?

– Мы и выигрывали у этого соперника в сезоне. Тут учитывали то, что им нужно было победить, чтобы зацепиться за плей-офф. Это был один из последних шансов. Мы учитывали это и сказали об этом ребятам.

– Почему сегодня не было в заявке Максима Мамина и Руслана Исхакова?

– Мамин заболел, а у Исхакова, если говорить о плюсах и минусах, сейчас больше минусов. Уверен, что он справится с этим давлением, и дальше будет все нормально.

– В третьем периоде перевели Владислава Каменева из первого звена во второе. Почему приняли такое решение?

– Мы решили попробовать. В принципе, они уже играли так в прошлой игре, когда Максим Мамин был. Сейчас он заболел, а Владислава перевели туда. Решили возвратить, и получилось неплохо, – сказал Воробьев .