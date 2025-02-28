Кравец о 0:6 с ЦСКА: «Куньлунь» достойно играл на протяжении двух периодов. Сами себя зарыли в третьем – два плохих удаления по 5 минут»

Михаил Кравец оценил поражение «Куньлуня» от ЦСКА (0:6).

«Считаю, мы достойно играли на протяжении двух периодов. К сожалению, во втором периоде сами себе привезли первый гол.

Затем случилось то, чего не должно быть — два плохих удаления. Два раза по пять минут, соперники этим воспользовались. Мы сами себя зарыли в третьем периоде», – сказал тренер «Куньлуня ».