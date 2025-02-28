Георгиев пропустил 4 шайбы после 33 бросков в матче против «Монреаля». Поражение – 13-е в 16 играх за «Сан-Хосе» (87,9% сэйвов на отрезке)

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 33 бросков в матче с «Монреалем».

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч против «Канадиенс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 16 играх за «Сан-Хосе » после обмена из «Колорадо» у россиянина 2 победы и 13 поражений (еще один неполный матч без исхода) при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,93.