Георгиев пропустил 4 шайбы после 33 бросков в матче против «Монреаля». Поражение – 13-е в 16 играх за «Сан-Хосе» (87,9% сэйвов на отрезке)
Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 33 бросков в матче с «Монреалем».
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч против «Канадиенс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 16 играх за «Сан-Хосе» после обмена из «Колорадо» у россиянина 2 победы и 13 поражений (еще один неполный матч без исхода) при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,93.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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