Георгиев отразил 33 из 36 бросков «Калгари». Поражение – 12-е в 15 матчах за «Сан-Хосе» при 87,9% сэйвов
Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков «Калгари».
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (2:3).
В 15 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у россиянина 2 победы и 12 поражений (еще 1 матч остался для голкипера без исхода из-за замены) при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,94.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости