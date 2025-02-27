ЦСКА, «Северсталь» и «Динамо» Минск вышли в плей-офф КХЛ

ЦСКА, «Северсталь» и «Динамо» Минск обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева разгромила «Куньлунь » со счетом 6:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Благодаря этой победе ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф. Кроме того, «Северсталь » и «Динамо » Минск также вышли в плей-офф.

Команда из Череповца на данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции. Минчане сегодня дома обыграли «Спартак » (2:1) и идут шестыми на Западе

Отметим, что «Сочи» потерял шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне.