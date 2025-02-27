ЦСКА, «Северсталь» и «Динамо» Минск вышли в плей-офф КХЛ
ЦСКА, «Северсталь» и «Динамо» Минск обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева разгромила «Куньлунь» со счетом 6:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Благодаря этой победе ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф. Кроме того, «Северсталь» и «Динамо» Минск также вышли в плей-офф.
Команда из Череповца на данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции. Минчане сегодня дома обыграли «Спартак» (2:1) и идут шестыми на Западе
Отметим, что «Сочи» потерял шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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