Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу

Госэкспертиза запретила Павлу Дацюку перестроить дом-памятник в гостиницу.

Дацюк купил «Дом мещанина Д.Х. Иконникова» в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей в 2021 году.

В ноябре 2023 года историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века.

Сообщалось, что усадьба находится в плохом состоянии: фундамент изношен, первый этаж подтапливается, стены разрисованы граффити, внутри дома нет перекрытий, он не отапливается и отключен от всех сетей, кроме электрических.

Однако в ноябре 2024 года археологи нашли на участке исторические артефакты и запретили вести там стройку, реставрацию здания пришлось отложить.

Теперь стало известно, что Управление государственной экспертизы Свердловской области вновь выдало отрицательное заключение на проект реставрации памятника архитектуры «Дом мещанина Д.Х. Иконникова».