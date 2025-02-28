Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу
Дацюк купил «Дом мещанина Д.Х. Иконникова» в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей в 2021 году.
В ноябре 2023 года историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века.
Сообщалось, что усадьба находится в плохом состоянии: фундамент изношен, первый этаж подтапливается, стены разрисованы граффити, внутри дома нет перекрытий, он не отапливается и отключен от всех сетей, кроме электрических.
Однако в ноябре 2024 года археологи нашли на участке исторические артефакты и запретили вести там стройку, реставрацию здания пришлось отложить.
Теперь стало известно, что Управление государственной экспертизы Свердловской области вновь выдало отрицательное заключение на проект реставрации памятника архитектуры «Дом мещанина Д.Х. Иконникова».
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