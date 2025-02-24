Депутат Свищев предложил поставить в Москве счетчик оставшихся шайб Овечкина до рекорда

Дмитрий Свищев предложил установить счетчик голов Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Александр Овечкин набрал отличный темп. Мы, как и вся страна, верим, что он побьет рекорд. По-моему, в это верит уже и сам Уэйн Гретцки .

Предлагаю поставить счетчик, который будет отсчитывать шайбы Овечкина до рекорда. Можно поставить такой счетчик на Манежной площади или на табло стадиона «Динамо» – родного клуба Александра.

Это бы добавило единения нашим болельщикам в преддверии установки рекорда», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб