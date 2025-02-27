Дегтярев об отстранении России: «МОК допустит сборную на ОИ-2026, уверен. Без русских в хоккее смотреть практически не на что»

Михаил Дегтярев считает, что МОК допустит Россию к Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Игры-2026.

«Я уверен, что МОК примет взвешенное и положительное решение в интересах спорта по допуску сборной России по хоккею к Олимпийским играм в Италии, потому что без русских в хоккее смотреть практически не на что.

Наши ребята украшают любой турнир», – сказал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

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