Лучший бомбардир СКА Демидов провел матч с «Динамо» на скамейке запасных. Команда Ротенберга проиграла – 0:1

Иван Демидов ни разу не вышел на лед в матче СКА против «Динамо».

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение со счетом 0:1 в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард СКА Иван Демидов провел весь матч на скамейке запасных. В текущем сезоне на счету 19-летнего нападающего 47 (19+28) очков в 58 играх при полезности «+16». Демидов является лучшим бомбардиром СКА в этом регулярном чемпионате. Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)