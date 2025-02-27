Лучший бомбардир СКА Демидов провел матч с «Динамо» на скамейке запасных. Команда Ротенберга проиграла – 0:1
Иван Демидов ни разу не вышел на лед в матче СКА против «Динамо».
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение со счетом 0:1 в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард СКА Иван Демидов провел весь матч на скамейке запасных. В текущем сезоне на счету 19-летнего нападающего 47 (19+28) очков в 58 играх при полезности «+16».
Демидов является лучшим бомбардиром СКА в этом регулярном чемпионате.
Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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