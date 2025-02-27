«Динамо» Минск выиграло 5 матчей подряд, команда Квартальнова – 6-я на Западе

Минское «Динамо» выиграло 5 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла «Спартак » со счетом 2:1 в домашнем матче.

Таким образом, «Динамо » набрало 73 очка в 58 матчах и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

У «Спартак» 2-е поражение в 6 последних матчах. Команда Алексея Жамнова идет 2-й на Западе с 76 баллами после 59 игр.