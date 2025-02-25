Жамнов после 7:2 со СКА: «Морозов и Голдобин не заслужили право играть в 3-м периоде. У «Спартака» был акцент выходить и побеждать»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры против СКА.

Московский клуб одержал победу со счетом 7:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В третьем периоде не играли Морозов с Голдобиным. Были травмы или решили поберечь их?

– Они просто не заслужили того, чтобы играть в третьем периоде.

– Подсознательно сидела мысль, что можно добиться выхода в плей‑офф?

– У нас больше был акцент выходить и побеждать. Мы говорили, что, готовясь к плей‑офф, команда не имеет права проигрывать два матча подряд.

У Лукьянцева есть небольшое повреждение. Но врачи дали разрешение вернуться в игру. Парень – боец, – сказал Жамнов .