Жамнов после 7:2 со СКА: «Морозов и Голдобин не заслужили право играть в 3-м периоде. У «Спартака» был акцент выходить и побеждать»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры против СКА.
Московский клуб одержал победу со счетом 7:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В третьем периоде не играли Морозов с Голдобиным. Были травмы или решили поберечь их?
– Они просто не заслужили того, чтобы играть в третьем периоде.
– Подсознательно сидела мысль, что можно добиться выхода в плей‑офф?
– У нас больше был акцент выходить и побеждать. Мы говорили, что, готовясь к плей‑офф, команда не имеет права проигрывать два матча подряд.
У Лукьянцева есть небольшое повреждение. Но врачи дали разрешение вернуться в игру. Парень – боец, – сказал Жамнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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