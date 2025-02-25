Роман Ротенберг: «Кузнецов не примет участие в матче со «Спартаком», у него ОРВИ. Толчинский вернется в состав СКА»

Роман Ротенберг сообщил, что Евгений Кузнецов не сыграет против «Спартака».

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

– В каком состоянии СКА подходит к матчу со «Спартаком»?

– В целом мы видим, как команда с каждой встречей делает шаг вперед. Возвращаются ребята, которые долго не играли. Конечно, это влияет на их игровой тонус.

В то же время мы видим, как у каждого хоккеиста есть стремление побеждать, через трудолюбие и работу мы растем как команда в целом.

Сегодня, к сожалению, не примет участие в матче Евгений Кузнецов . У него ОРВИ. Бывают вынужденные изменения в звеньях. Мы стараемся максимально стабилизировать состав к плей‑офф. А ведь стабильность – это признак мастерства.

Но жизнь диктует свои правила, и мы вынуждены сделать изменения в звеньях с учетом болезни Кузнецова.

– Кто его заменит в составе?

– Вернется Сергей Толчинский и сыграет в том звене, где он может себя реализовать. С теми ребятами, которые в последнее время очень много забивают, здорово играют. По сути, у нас будут точечные изменения в звеньях, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.