Роман Ротенберг: «Кузнецов не примет участие в матче со «Спартаком», у него ОРВИ. Толчинский вернется в состав СКА»
Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
– В каком состоянии СКА подходит к матчу со «Спартаком»?
– В целом мы видим, как команда с каждой встречей делает шаг вперед. Возвращаются ребята, которые долго не играли. Конечно, это влияет на их игровой тонус.
В то же время мы видим, как у каждого хоккеиста есть стремление побеждать, через трудолюбие и работу мы растем как команда в целом.
Сегодня, к сожалению, не примет участие в матче Евгений Кузнецов. У него ОРВИ. Бывают вынужденные изменения в звеньях. Мы стараемся максимально стабилизировать состав к плей‑офф. А ведь стабильность – это признак мастерства.
Но жизнь диктует свои правила, и мы вынуждены сделать изменения в звеньях с учетом болезни Кузнецова.
– Кто его заменит в составе?
– Вернется Сергей Толчинский и сыграет в том звене, где он может себя реализовать. С теми ребятами, которые в последнее время очень много забивают, здорово играют. По сути, у нас будут точечные изменения в звеньях, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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