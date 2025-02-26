Жамнов об Овечкине: «Обойдет Гретцки в этом сезоне, надеюсь. Рекорд Овечкина кто-то побьет, это неизбежно, но речь о десятилетиях»

Алексей Жамнов высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мы все надеемся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Самый важный фактор – его здоровье. Если он останется в хорошей форме, у него есть реальные шансы.

Не думаю, что Александр будет нервничать, когда подойдет вплотную к рекорду. За свою карьеру он прошел через все – его уже ничто не может выбить из колеи. У него стальные нервы, так что я не переживаю за его психологическое состояние.

Рано или поздно появится игрок, который побьет рекорд Овечкина. Это неизбежно. Но речь идет о десятилетиях», – сказал главный тренер «Спартака ».