Стефан да Коста: «Пиво вкуснее шампанского для меня. Предпочитаю немецкое, французское – не очень»
Стефан Да Коста рассказал о своих предпочтениях в алкоголе.
35-летний француз провел в текущем Фонбет чемпионате КХЛ 59 матчей за «Автомобилист» и набрал 54 (13+41) очка при полезности «плюс 23».
«Для меня пиво вкуснее шампанского. Шампанское пью очень редко.
Я больше немецкое пиво предпочитаю. Французское пиво не очень», – сказал Стефан да Коста.
Да Коста забросил 200-ю шайбу в КХЛ. У форварда «Автомобилиста» 482 очка в 552 матчах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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