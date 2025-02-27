Стефан да Коста: «Пиво вкуснее шампанского для меня. Предпочитаю немецкое, французское – не очень»

Стефан Да Коста рассказал о своих предпочтениях в алкоголе.

35-летний француз провел в текущем Фонбет чемпионате КХЛ 59 матчей за «Автомобилист » и набрал 54 (13+41) очка при полезности «плюс 23».

«Для меня пиво вкуснее шампанского. Шампанское пью очень редко.

Я больше немецкое пиво предпочитаю. Французское пиво не очень», – сказал Стефан да Коста .

Да Коста забросил 200-ю шайбу в КХЛ. У форварда «Автомобилиста» 482 очка в 552 матчах