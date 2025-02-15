Да Коста забросил 200-ю шайбу в КХЛ. У форварда «Автомобилиста» 482 очка в 552 матчах

Стефан Да Коста забил 200-й гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Автомобилист » противостоит «Амуру » (1:1 , первый период) в выездном матче.

Форвард екатеринбургского клуба Стефан Да Коста открыл счет в этой игре. Эта шайба стала для него 200-й по счету в КХЛ.

В нынешнем сезоне француз набрал 49 (12+37) очков в 54 матчах. Всего за карьеру в КХЛ на счету Да Косты 482 (200+282) балла в 552 матчах.