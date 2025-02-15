Да Коста забросил 200-ю шайбу в КХЛ. У форварда «Автомобилиста» 482 очка в 552 матчах
Стефан Да Коста забил 200-й гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Автомобилист» противостоит «Амуру» (1:1, первый период) в выездном матче.
Форвард екатеринбургского клуба Стефан Да Коста открыл счет в этой игре. Эта шайба стала для него 200-й по счету в КХЛ.
В нынешнем сезоне француз набрал 49 (12+37) очков в 54 матчах. Всего за карьеру в КХЛ на счету Да Косты 482 (200+282) балла в 552 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем