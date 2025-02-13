Стефан Да Коста: «Живу в России уже 10 лет и чувствую себя хорошо. У меня девушка отсюда, здесь все великолепно»
Стефан Да Коста ответил на вопрос, считает ли Россию своей второй родиной.
«Я живу в России уже 10 лет и чувствую себя хорошо. У меня девушка отсюда, поэтому да, мне здесь нравится. Последний раз был во Франции прошлым летом.
Лучшее место в России? Самого лучшего места нет, потому что здесь все великолепно. Не могу назвать что-то одно, правда», – сказал нападающий «Автомобилиста».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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