Стефан Да Коста: «Живу в России уже 10 лет и чувствую себя хорошо. У меня девушка отсюда, здесь все великолепно»

Стефан Да Коста ответил на вопрос, считает ли Россию своей второй родиной.

«Я живу в России уже 10 лет и чувствую себя хорошо. У меня девушка отсюда, поэтому да, мне здесь нравится. Последний раз был во Франции прошлым летом.

Лучшее место в России? Самого лучшего места нет, потому что здесь все великолепно. Не могу назвать что-то одно, правда», – сказал нападающий «Автомобилиста ».