Форвард «Ак Барса» Дыняк об 1:2: «Равная игра уровня плей-офф. Никто не хотел уступать, но «Автомобилист» оказался немного точнее»

Никита Дыняк оценил поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста» (1:2).

– Почему сегодня не получилось победить?

– Игра была равная, кость в кость, хоккей уровня плей-офф. Никто не хотел уступать, но соперник оказался немного точнее в своих моментах.

– Следующий матч в Екатеринбурге пройдет уже на новой арене. На ваш взгляд, как это скажется на развитии хоккея в целом?

– Большие арены всегда привлекают больше аудитории, это очень хорошо. Конечно, хочется играть на таких аренах, как в НХЛ, чтобы больше болельщиков наслаждались этими баталиями на льду, – сказал нападающий «Ак Барса ».