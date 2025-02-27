Форвард «Ак Барса» Дыняк об 1:2: «Равная игра уровня плей-офф. Никто не хотел уступать, но «Автомобилист» оказался немного точнее»
Никита Дыняк оценил поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста» (1:2).
– Почему сегодня не получилось победить?
– Игра была равная, кость в кость, хоккей уровня плей-офф. Никто не хотел уступать, но соперник оказался немного точнее в своих моментах.
– Следующий матч в Екатеринбурге пройдет уже на новой арене. На ваш взгляд, как это скажется на развитии хоккея в целом?
– Большие арены всегда привлекают больше аудитории, это очень хорошо. Конечно, хочется играть на таких аренах, как в НХЛ, чтобы больше болельщиков наслаждались этими баталиями на льду, – сказал нападающий «Ак Барса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
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