Гатиятулин про 1:2 от «Автомобилиста»: «Рад, что у «Ак Барса» не было удалений, заостряли внимание на этом, ребята слышат»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Казанский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Напряженный матч, много плотности, много борьбы. Довольны тем, что сегодня не было удалений, ребята слышат, много заостряли на этом внимание.

Против «Автомобилиста » всегда сложно отыгрываться, первый раз получилось, второй раз – нет. Болельщикам нашим спасибо за поддержку.

– Чего не хватило для «грязного» гола?

– Соперник плотно играет в обороне. Заостряли внимание на тех моментах, где мы можем их создавать, где-то соперник был быстрее на пятаке. Были хорошие отрезки с нашей стороны, работа продолжается. Ребята слышат, некоторые моменты поправляем.

– Не показалось, что команда прямолинейно играла в завершении?

– Нет. Повторюсь, понимали, в какой хоккей играет соперник, нужно преодолевать плотную оборону.

– У Замалтдинова – первый гол в КХЛ. Удовлетворены его прогрессом?

– Радэль молодец, в карьере любого спортсмена первый гол – важное событие. Он командный игрок, когда он одевался 13-м нападающим, он правильно это воспринял и ждал своего шанса. Он совершает много полезных действий, рады за него.

– Как вам запомнится КРК «Уралец», где сегодня был последний матч в КХЛ?

– Хорошая арена, хорошая атмосфера всегда, полные трибуны. Много воспоминаний, наш Радэль точно запомнит ее навсегда, – сказал Гатиятулин .