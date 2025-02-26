Гатиятулин про 1:2 от «Автомобилиста»: «Рад, что у «Ак Барса» не было удалений, заостряли внимание на этом, ребята слышат»
Казанский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Напряженный матч, много плотности, много борьбы. Довольны тем, что сегодня не было удалений, ребята слышат, много заостряли на этом внимание.
Против «Автомобилиста» всегда сложно отыгрываться, первый раз получилось, второй раз – нет. Болельщикам нашим спасибо за поддержку.
– Чего не хватило для «грязного» гола?
– Соперник плотно играет в обороне. Заостряли внимание на тех моментах, где мы можем их создавать, где-то соперник был быстрее на пятаке. Были хорошие отрезки с нашей стороны, работа продолжается. Ребята слышат, некоторые моменты поправляем.
– Не показалось, что команда прямолинейно играла в завершении?
– Нет. Повторюсь, понимали, в какой хоккей играет соперник, нужно преодолевать плотную оборону.
– У Замалтдинова – первый гол в КХЛ. Удовлетворены его прогрессом?
– Радэль молодец, в карьере любого спортсмена первый гол – важное событие. Он командный игрок, когда он одевался 13-м нападающим, он правильно это воспринял и ждал своего шанса. Он совершает много полезных действий, рады за него.
– Как вам запомнится КРК «Уралец», где сегодня был последний матч в КХЛ?
– Хорошая арена, хорошая атмосфера всегда, полные трибуны. Много воспоминаний, наш Радэль точно запомнит ее навсегда, – сказал Гатиятулин.
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