Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ: «Знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед к новым целям!»

Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с достижением отметки в 1000 матчей в КХЛ.

Екатеринбургский клуб победил «Ак Барс » со счетом 2:1 в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 1000-й по счету матч для «Автомобилиста » в чемпионате России.

«Любимый Екатеринбург, дорогие болельщики, персонал, игроки и тренера «Автомобилиста»! 1000 игр в КХЛ – знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться только вперед к новым целям. С юбилеем!» – сказал Павел Дацюк .