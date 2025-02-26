Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ: «Знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед к новым целям!»
Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с достижением отметки в 1000 матчей в КХЛ.
Екатеринбургский клуб победил «Ак Барс» со счетом 2:1 в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 1000-й по счету матч для «Автомобилиста» в чемпионате России.
«Любимый Екатеринбург, дорогие болельщики, персонал, игроки и тренера «Автомобилиста»! 1000 игр в КХЛ – знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться только вперед к новым целям. С юбилеем!» – сказал Павел Дацюк.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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