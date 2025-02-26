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Заварухин после 2:1 с «Ак Барсом»: «Автомобилист» прощается с КРК «Уралец», нашим вторым домом. Спасибо губернатору и УГМК за современный дворец спорта, один из лучших в мире»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. С 10 марта «Автомобилист» будет проводить домашние игры в новом дворце спорта – «УГМК Арене». 

«Очень приятно одержать победу в таком матче с принципиальным, сильным соперником. Тысячный матч, попрощались с КРК «Уралец». Скорее всего, это была крайняя игра.

Хотел бы поблагодарить и поздравить всех – прежде всего, ветеранов хоккея, которые принимали участие в этих матчах за екатеринбургский «Автомобилист», а также, конечно, руководителей клуба.

И отдельные слова благодарности болельщикам. Мы для них играем. Сегодня была феноменальная поддержка, которая нам сильно помогла.

Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб, обслуживающий персонал и, конечно же, действующих игроков. Кроме того, очень было приятно видеть поздравления игроков, которые были ранее в команде: того же Якуба Коваржа, Павла Валерьевича Дацюка.

Такая домашняя атмосфера была. Прощаемся с нашим вторым домом. Такая ностальгия, хорошее время в этом дворце спорта.

Что касается нового дворца, отдельная благодарность за то, что и Свердловская область, и Екатеринбург удостоились такой арены.

Спасибо губернатору и, конечно же, нашим спонсорам: компании УГМК, Андрею Анатольевичу Козицыну и Игорю Геннадьевичу Кудряшкину за то, что для нас построили такой современный дворец спорта, один из лучших в мире.

Что касается непосредственно игры: матч, наверное, уровня плей-офф. Где-то мы меньше владели шайбой, понимали, что идет 4-я игра через день.

Здорово все 4 звена сегодня отработали, парни так кость-в-кость бились, и Женька подчистил наши ошибки. Командная победа – опять же повторюсь, игра уровня плей-офф, – сказал Заварухин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Автомобилиста»
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КРК Уралец
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