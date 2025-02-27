Шайфли забил 33-й гол в сезоне и вышел на 2-е место, догнав Нюландера. До Драйзайтля – 10 шайб
Марк Шайфли забросил 33-ю шайбу в сезоне и делит 2-е место с Вильямом Нюландером.
Шайфли отличился в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).
Форвард «Виннипега» и Нюландер из «Торонто» отстают от лидирующего в гонке снайперов нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля на 10 голов.
Всего в 59 играх сезона на счету Шайфли 66 (33+33) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости