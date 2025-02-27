Шайфли забил 33-й гол в сезоне и вышел на 2-е место, догнав Нюландера. До Драйзайтля – 10 шайб

Марк Шайфли забросил 33-ю шайбу в сезоне и делит 2-е место с Вильямом Нюландером.

Шайфли отличился в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).

Форвард «Виннипега » и Нюландер из «Торонто » отстают от лидирующего в гонке снайперов нападающего «Эдмонтона » Леона Драйзайтля на 10 голов.

Всего в 59 играх сезона на счету Шайфли 66 (33+33) очков.