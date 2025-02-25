Шайфли побил рекорд Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту»

Марк Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту».

Нападающий «Джетс» забросил шайбу в матче с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

Теперь на счету Марка Шайфли 782 (329+453) очка в 855 играх в регулярках НХЛ .

Он превзошел достижение Ильи Ковальчука (328 голов в 594 матчах за «Трэшерс») и вышел на 1-е место в истории «Виннипега » и «Атланты».