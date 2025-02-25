Шайфли побил рекорд Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту»
Марк Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту».
Нападающий «Джетс» забросил шайбу в матче с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).
Теперь на счету Марка Шайфли 782 (329+453) очка в 855 играх в регулярках НХЛ.
Он превзошел достижение Ильи Ковальчука (328 голов в 594 матчах за «Трэшерс») и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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