Даути сыграет за сборную Канады на Турнире четырех наций вместо Пьетранжело. Участие Кросби пока под вопросом, Шайфли может заменить его в составе
35-летний защитник «Лос-Анджелеса» включен в состав вместо Алекса Пьетранжело.
Ранее стало известно, что защитник «Вегаса» не примет участия в турнире из-за проблем со здоровьем. При этом он продолжал выступать за «Голден Найтс» в матчах регулярного чемпионата.
В свою очередь, Даути пропустил первую половину текущего сезона из-за перелома ноги, полученного в предсезонном матче с «Вегасом». Двукратный олимпийский чемпион и победитель Кубка мира в составе канадской сборной вернулся на лед в конце января и провел 6 матчей в регулярном чемпионате.
Участие в Турнире четырех наций капитана «Питтсбурга» двукратного олимпийского чемпиона и победителя Кубка мира Сидни Кросби остается под вопросом.
37-летний форвард пропустил два последних матча «Пингвинс» из-за травмы руки. Генеральный менеджер пенсильванцев Кайл Дубас, входящий в состав руководства канадской команды, сказал, что клуб примет решение по поводу выступления игрока за сборную совместно с ним самим.
Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии пройдет в Бостоне и Монреале с 12 по 20 февраля. Команды могут делать замены в составе до 10 февраля.
Сообщается, что первым запасным среди канадских форвардов является Марк Шайфли из «Виннипега».
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