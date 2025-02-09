Даути сыграет за сборную Канады на Турнире четырех наций вместо Пьетранжело. Участие Кросби пока под вопросом, Шайфли может заменить его в составе

Дрю Даути сыграет за сборную Канады на Турнир четырех наций.

35-летний защитник «Лос-Анджелеса » включен в состав вместо Алекса Пьетранжело .

Ранее стало известно, что защитник «Вегаса » не примет участия в турнире из-за проблем со здоровьем. При этом он продолжал выступать за «Голден Найтс» в матчах регулярного чемпионата.

В свою очередь, Даути пропустил первую половину текущего сезона из-за перелома ноги, полученного в предсезонном матче с «Вегасом». Двукратный олимпийский чемпион и победитель Кубка мира в составе канадской сборной вернулся на лед в конце января и провел 6 матчей в регулярном чемпионате.

Участие в Турнире четырех наций капитана «Питтсбурга» двукратного олимпийского чемпиона и победителя Кубка мира Сидни Кросби остается под вопросом .

37-летний форвард пропустил два последних матча «Пингвинс» из-за травмы руки. Генеральный менеджер пенсильванцев Кайл Дубас, входящий в состав руководства канадской команды, сказал, что клуб примет решение по поводу выступления игрока за сборную совместно с ним самим.

Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии пройдет в Бостоне и Монреале с 12 по 20 февраля. Команды могут делать замены в составе до 10 февраля.

Сообщается, что первым запасным среди канадских форвардов является Марк Шайфли из «Виннипега».