Щитов о плей-офф: «СКА сыграет со «Спартаком», все к этому идет. Болельщики соперничают, клубы штрафуют постоянно, будет эмоционально»

Никита Щитов считает, что СКА сыграет со «Спартаком» в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла красно-белым со счетом 2:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Самое интересное противостояние первого раунда будет между «Спартаком » и СКА . Пока все к этому идет. В регулярке они провели между собой четыре матча, счет по победам 2-2.

Они играют очень результативно, постоянно накладывают штрафы на клубы, болельщики между собой соперничают. Будет очень интересное и эмоциональное противостояние», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

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