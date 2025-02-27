Щитов о плей-офф: «СКА сыграет со «Спартаком», все к этому идет. Болельщики соперничают, клубы штрафуют постоянно, будет эмоционально»
Никита Щитов считает, что СКА сыграет со «Спартаком» в плей-офф КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла красно-белым со счетом 2:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Самое интересное противостояние первого раунда будет между «Спартаком» и СКА. Пока все к этому идет. В регулярке они провели между собой четыре матча, счет по победам 2-2.
Они играют очень результативно, постоянно накладывают штрафы на клубы, болельщики между собой соперничают. Будет очень интересное и эмоциональное противостояние», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.
Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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