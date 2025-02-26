Акользин о 2:7 от «Спартака»: «Совершили детские ошибки, сделаем выводы. В плей-офф СКА будет уже с другим настроем»
– Совершили какие-то детские ошибки, из которых мы пропустили голы. Сделаем выводы, конечно, посмотрим, улучшим все, и в другом настроении уже будем подходить к следующей игре.
– За последние два месяца СКА пропустил довольно много шайб: в январе – 39, в феврале – 38. Нет ли опасений, что с такими проблемами в обороне, вне зависимости от итоговой позиции в регулярном чемпионате, дальше первого раунда плей-офф СКА может и не пройти?
– Вы сами понимаете, регулярка – это совсем другой чемпионат. Она очень сильно отличается от плей-офф. Я думаю, что в плей-офф мы будем уже с другим настроем.
Хотя и в регулярке тоже нужно настраиваться на каждую игру, что мы и постараемся делать, но... Видимо, соперник где-то чуть удачливее и посильнее выглядит. Будем готовиться и настраиваться.
У нас еще несколько игр регулярки. Попробуем провести эти игры хорошо, тактически и физически подойти в хорошей форме и подготовиться к плей-офф, – сказал нападающий СКА Павел Акользин.
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