«Автомобилист» впервые сыграет на новой 12-тысячной арене 10 марта – против ЦСКА. Клуб подтвердил
10 марта «Автомобилист» проведет первый матч на новой арене.
Екатеринбургский клуб сообщил, что открытие «УГМК Арены» состоится 10 марта.
Первый матч на новой арене вместимостью более 12 тысяч зрителей «Автомобилист» проведет в Фонбет чемпионате КХЛ с ЦСКА.
Билеты на эту игру поступят в продажу 7 марта.
28 февраля «УГМК Арена» примет встречу между «Авто» и «Толпаром» в рамках Olimpbet МХЛ, которая станет тестовым мероприятием в рамках подготовки стадиона к проведению матчей КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
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