Николай Заварухин: «Ак Барс» невозможно обыграть в меньшинстве. При 1:2 были хорошие моменты, но Билялов подтащил хозяев»
Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4).
«Неприятно прерывать победную серию в матче за четыре очка. В меньшинстве невозможно обыграть «Ак Барс», это основное.
При счете 1:2 были хорошие моменты, но Тимур Билялов подтащил хозяев. Потом схватили удаление, которое привело к третьему периоду.
Старались в концовке выжать максимум из моментов. Идем дальше», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда Гатиятулина выиграла 5-й матч подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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