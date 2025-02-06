Николай Заварухин: «Ак Барс» невозможно обыграть в меньшинстве. При 1:2 были хорошие моменты, но Билялов подтащил хозяев»

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4).

«Неприятно прерывать победную серию в матче за четыре очка. В меньшинстве невозможно обыграть «Ак Барс», это основное.

При счете 1:2 были хорошие моменты, но Тимур Билялов подтащил хозяев. Потом схватили удаление, которое привело к третьему периоду.

Старались в концовке выжать максимум из моментов. Идем дальше», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .

«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда Гатиятулина выиграла 5-й матч подряд