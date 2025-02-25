Плешков разбил клюшку о стену после замены в игре со «Спартаком». Вратарь СКА пропустил 6 голов за полтора периода
Артемий Плешков эмоционально отреагировал на замену в игре против «Спартака».
СКА принимает красно-белых (2:7, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг поменял вратаря Артемия Плешкова на Егора Заврагина во втором периоде после 6-й пропущенной шайбы.
После замены Плешков сломал клюшку, дважды ударив ею о стены в подтрибунном помещении.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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