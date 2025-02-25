Плешков разбил клюшку о стену после замены в игре со «Спартаком». Вратарь СКА пропустил 6 голов за полтора периода

Артемий Плешков эмоционально отреагировал на замену в игре против «Спартака».

СКА принимает красно-белых (2:7 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг поменял вратаря Артемия Плешкова на Егора Заврагина во втором периоде после 6-й пропущенной шайбы.

После замены Плешков сломал клюшку, дважды ударив ею о стены в подтрибунном помещении.