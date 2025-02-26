Константинова об Овечкине: «Для половины России мотивирующая личность, настоящий патриот, хоть и играет в Америке. Великий спортсмен, его уважают везде»

Станислава Константинова назвала Александра Овечкина великим спортсменом.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мне кажется, Овечкин – мотивирующая личность для половины России, особенно для ребят. Он настоящий патриот, несмотря на то, что играет в Америке. Его уважают везде.

Несколько лет назад на баскетболе я сидела в одном ряду с Овечкиным. Это масштабный спортсмен, личность. Чувствуется энергия.

Великих спортсменов отличает какая-то харизма. Вот эта харизма, энергия заряжает, мотивирует окружающих», – сказала бывшая фигуристка Станислава Константинова .