Константинова об Овечкине: «Для половины России мотивирующая личность, настоящий патриот, хоть и играет в Америке. Великий спортсмен, его уважают везде»
Станислава Константинова назвала Александра Овечкина великим спортсменом.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Мне кажется, Овечкин – мотивирующая личность для половины России, особенно для ребят. Он настоящий патриот, несмотря на то, что играет в Америке. Его уважают везде.
Несколько лет назад на баскетболе я сидела в одном ряду с Овечкиным. Это масштабный спортсмен, личность. Чувствуется энергия.
Великих спортсменов отличает какая-то харизма. Вот эта харизма, энергия заряжает, мотивирует окружающих», – сказала бывшая фигуристка Станислава Константинова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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