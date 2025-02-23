Барулин о гонке Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд – это будет большой шаг для всего мирового хоккея. Сашу уже можно называть величайшим в истории»

Константин Барулин высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » забросил 879 шайб в 1465 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он идет вторым в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

«Мы с Санькой периодически на связи, и я слежу за его успехами в НХЛ, конечно. Прогнозов по побитию рекорда делать не буду, просто пожелаю Сане удачи и успехов. Мы все в него верим!

Все обсуждают, сам Уэйн Гретцки следит и хочет выводить Александра, когда он это сделает. Все мы только наблюдаем и любуемся хоккеем в исполнении Овечкина.

Я считаю, что это будет большой шаг для всего мирового хоккея, не только для НХЛ и России. Для любой страны, для любой хоккейной державы это будет большим рекордом и шагом вперед для развития молодых хоккеистов.

Я считаю, что Сашу уже можно называть величайшим хоккеистом в истории. Провести столько сезонов, забивать больше 20 шайб в каждом сезоне – это величайшее достижение. Когда он побьет этот рекорд, это будет новым этапом в его жизни и в жизни всего хоккея.

Санька – уникальный хоккеист и человек. Своей работоспособностью показывает, что и в 39 лет способен бить любые рекорды. Еще в начале его карьеры был заметен колоссальный потенциал, который он по итогу успешно реализовал.

Мы с Овечкиным не очень плотно общаемся, но знаю, что он хорошо общается с динамовскими ребятами, на контакте с теми, кто играл с ним там – с Ильей Никулиным и остальными. Мы с ним периодически созваниваемся. Бывает, раз в полгода где-то.

Я Саше желаю только успехов, очень надеюсь, что он как можно скорее побьет рекорд Гретцки и навсегда войдет в историю!» – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.