У «Автомобилиста» 1000-й матч в КХЛ, команда Заварухина вышла на игру с «Ак Барсом» в форме с особыми нашивками

«Автомобилист» провел 1000-й матч в КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина принимает «Ак Барс » (1:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 1000-й по счету в КХЛ для «Автомобилиста ». Екатеринбургский клуб вышел на лед в форме с особыми нашивками в честь юбилейного матча.

Следующую домашнюю игру «Автомобилист» проведет 10 марта против ЦСКА – клуб впервые сыграет на «УГМК Арене».