У «Автомобилиста» 1000-й матч в КХЛ, команда Заварухина вышла на игру с «Ак Барсом» в форме с особыми нашивками
«Автомобилист» провел 1000-й матч в КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина принимает «Ак Барс» (1:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 1000-й по счету в КХЛ для «Автомобилиста». Екатеринбургский клуб вышел на лед в форме с особыми нашивками в честь юбилейного матча.
Следующую домашнюю игру «Автомобилист» проведет 10 марта против ЦСКА – клуб впервые сыграет на «УГМК Арене».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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