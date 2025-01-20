КХЛ представила формы команд на Матче звезд: «Оттенки подчеркивают атмосферу – ледяную мощь и красоту сибирской зимы»

Представлены формы команд для Матча звезд КХЛ.

«Суровые морозы – одна из главных черт Сибири, и цвета формы отсылают к ее природе и климатическим особенностям. Оттенки подчеркивают атмосферу места проведения звездного уик-энда, ледяную мощь и красоту сибирской зимы.

Дивизион Тарасова сыграет в белых джерси, отражающих «прозрачность» морозного воздуха и хрустящего под ногами снега, а также символизирующих бескрайние снежные равнины, которых немало в Сибири. Игровой номер и вышивка на форме выполнены в синем цвете, что усиливает «холодный эффект».

Команда дивизиона Боброва выйдет в форме глубокого синего цвета – это отсылка ко льдам замерзших рек и озёр Сибири, к силе и мощи природных стихий, к ночному небу над заснеженными лесами.

Действующий победитель Фонбет Матча Звезд КХЛ – дивизион Харламова – примерит джерси черного цвета, который ассоциируется с долгими зимними ночами. Синие вставки добавляют холодного блеска, подобного узорам инея на деревьях или окнах.

Сборная дивизиона Чернышева выступит в светло-голубой форме – это цвет ясного зимнего неба над Сибирью. Также оттенок передает ощущение морозного дыхания и холодного ветра», – говорится в сообщении КХЛ.

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Фото: khl.ru , t.me/khl_official_telegram