Никулин дисквалифицирован на 1 матч за колющий удар в пах Комтуа. Форвард «Локомотива» также получил денежный штраф
Степан Никулин дисквалифицирован на 1 матч за колющий удар в пах Максиму Комтуа.
Инцидент произошел в середине третьего периода матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо» (1:3). В том эпизоде Никулин получил 5+20 минут штрафа.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Степана Никулина по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу» – сказано в сообщении лиги.
Никитин об удалении Никулина на 5+20 с «Динамо»: «В «Локо» не объяснили, что нельзя колющим бить в район паха. Наша ошибка»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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