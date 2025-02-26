Никулин дисквалифицирован на 1 матч за колющий удар в пах Комтуа. Форвард «Локомотива» также получил денежный штраф

Степан Никулин дисквалифицирован на 1 матч за колющий удар в пах Максиму Комтуа.

Инцидент произошел в середине третьего периода матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо » (1:3). В том эпизоде Никулин получил 5+20 минут штрафа.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива » Степана Никулина по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу» – сказано в сообщении лиги.

Никитин об удалении Никулина на 5+20 с «Динамо»: «В «Локо» не объяснили, что нельзя колющим бить в район паха. Наша ошибка»