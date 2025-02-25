Никитин об удалении Никулина на 5+20 с «Динамо»: «В «Локо» не объяснили, что нельзя колющим бить в район паха. Наша ошибка»
Ярославский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Не полностью выложились, поэтому результат такой. Пытались немного взвинтить темп в третьем периоде, но не получилось. Любой матч можно вытащить, просто сражаться нужно. И в этом плане есть на кого равняться.
– Каюмова не было. Почему?
– Приболел, температура.
– Сурин в третьем матче подряд с очками. Не стоит ему петь дифирамбы?
– Можно петь, можно не петь. Через это тоже надо пройти. Мы ему говорим: прятаться от этого тоже нельзя. Надо развиваться, – сказал Никитин.
Кроме того, 51-летний специалист прокомментировал удаление форварда Степана Никулина на 5+20 минут за удар клюшкой нападающего гостей Максима Комтуа.
– Сразу отсмотрели штраф Степана Никулина. Поняли, что все верно?
– Да, там все достаточно понятно. Просто Степан, наверное, думает, что есть Степан. А есть «Локомотив», и хоккей – это командный вид спорта.
Наверное, мы не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в район паха. Значит, наша ошибка, – сказал главный тренер ярославской команды.
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