Никитин об удалении Никулина на 5+20 с «Динамо»: «В «Локо» не объяснили, что нельзя колющим бить в район паха. Наша ошибка»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Динамо».

Ярославский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не полностью выложились, поэтому результат такой. Пытались немного взвинтить темп в третьем периоде, но не получилось. Любой матч можно вытащить, просто сражаться нужно. И в этом плане есть на кого равняться.

– Каюмова не было. Почему?

– Приболел, температура.

– Сурин в третьем матче подряд с очками. Не стоит ему петь дифирамбы?

– Можно петь, можно не петь. Через это тоже надо пройти. Мы ему говорим: прятаться от этого тоже нельзя. Надо развиваться, – сказал Никитин .

Кроме того, 51-летний специалист прокомментировал удаление форварда Степана Никулина на 5+20 минут за удар клюшкой нападающего гостей Максима Комтуа.

– Сразу отсмотрели штраф Степана Никулина. Поняли, что все верно?

– Да, там все достаточно понятно. Просто Степан, наверное, думает, что есть Степан. А есть «Локомотив », и хоккей – это командный вид спорта.

Наверное, мы не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в район паха. Значит, наша ошибка, – сказал главный тренер ярославской команды.