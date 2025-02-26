Райлли набрал 500-е очко за «Торонто» – 3-й результат в истории клуба для защитников. Лидирует Сальминг – 768 очков

Морган Райлли набрал 500-е очко за «Торонто».

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4 ОТ). 30-летний защитник отметился 4 (1+3) баллами за результативность.

В активе Райлли стало 502 (87+415) очка за карьеру в 849 матчах – все в составе «Мэйпл Лифс». По этому показателю он занимает третье место в истории клуба среди игроков обороны.

Его опережают только Берье Сальминг (768 очков за 1099 игр) и Томаш Каберле (520 за 878).

В нынешнем сезоне Райлли набрал 7+23 очков в 58 матчах при полезности «минус 12».