Райлли о Кулемине в НХЛ: «Он отлично играл за «Торонто». Идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень. Желаю только самого лучшего»
Морган Райлли рассказал об игре за одну команду с Николаем Кулеминым.
38-летний россиянин принял участие во вчерашнем выставочном матче «Оттавы» против «Торонто» (6:5 ОТ). Кулемин выступал за «Мэйпл Лифс» с 2008 по 2014 год.
«Когда он играл за «Торонто», то был отличным хоккеистом. Просто идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень.
Помню, когда я был молодым, у него было такое внушительное телосложение. Так что я рад за него. Желаю только самого лучшего», – сказал защитник «Торонто» Морган Райлли.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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