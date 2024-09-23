Райлли о Кулемине в НХЛ: «Он отлично играл за «Торонто». Идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень. Желаю только самого лучшего»

Морган Райлли рассказал об игре за одну команду с Николаем Кулеминым.

38-летний россиянин принял участие во вчерашнем выставочном матче «Оттавы » против «Торонто» (6:5 ОТ). Кулемин выступал за «Мэйпл Лифс» с 2008 по 2014 год.

«Когда он играл за «Торонто », то был отличным хоккеистом. Просто идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень.

Помню, когда я был молодым, у него было такое внушительное телосложение. Так что я рад за него. Желаю только самого лучшего», – сказал защитник «Торонто» Морган Райлли .

Кулемин сделал передачу в выставочном матче с «Торонто». Форвард «Оттавы» остался без бросков в створ