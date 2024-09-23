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  • Райлли о Кулемине в НХЛ: «Он отлично играл за «Торонто». Идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень. Желаю только самого лучшего»
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Райлли о Кулемине в НХЛ: «Он отлично играл за «Торонто». Идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень. Желаю только самого лучшего»

Морган Райлли рассказал об игре за одну команду с Николаем Кулеминым.

38-летний россиянин принял участие во вчерашнем выставочном матче «Оттавы» против «Торонто» (6:5 ОТ). Кулемин выступал за «Мэйпл Лифс» с 2008 по 2014 год.

«Когда он играл за «Торонто», то был отличным хоккеистом. Просто идеальный форвард – работяга и большой, сильный парень.

Помню, когда я был молодым, у него было такое внушительное телосложение. Так что я рад за него. Желаю только самого лучшего», – сказал защитник «Торонто» Морган Райлли.

Кулемин сделал передачу в выставочном матче с «Торонто». Форвард «Оттавы» остался без бросков в створ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoОттава
logoТоронто
logoНиколай Кулемин
logoНХЛ
logoМорган Райлли
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