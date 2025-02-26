Марченко с 2+1 – 3-я звезда дня в НХЛ, Райлли с 1+3 – 1-я, Бринк с 1+3 – 2-я
Морган Райлли, Бобби Бринк и Кирилл Марченко – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Далласом» (6:4).
Вторая звезда – форвард «Филадельфии» Бобби Бринк с 4 (1+3) баллами в игре против «Питтсбурга» (6:1).
Первая звезда – защитник «Торонто» Морган Райлли. Он набрал 4 (1+3) очка в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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