Мэттьюс, Марнер и Сундин вошли в 1-ю сборную «Торонто» за 25 лет, Кессел, Нюландер и Таварес – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
Первая команда «Торонто»
Нападающие: Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Матс Сундин;
Защитники: Томаш Каберле, Морган Райлли;
Вратарь: Эд Белфор.
Вторая команда «Торонто»
Нападающие: Фил Кессел, Вильям Нюландер, Джон Таварес;
Защитники: Брайан Маккейб, Дион Фанюф;
Вратарь: Кертис Джозеф.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Бобровский и Буре вошли во 2-ю сборную «Флориды» за 25 лет, Луонго, Барков, Юбердо и Ткачак – в 1-ю
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