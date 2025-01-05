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  • Мэттьюс, Марнер и Сундин вошли в 1-ю сборную «Торонто» за 25 лет, Кессел, Нюландер и Таварес – во 2-ю
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Мэттьюс, Марнер и Сундин вошли в 1-ю сборную «Торонто» за 25 лет, Кессел, Нюландер и Таварес – во 2-ю

Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Матс Сундин вошли в 1-ю сборную «Торонто» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

Первая команда «Торонто»

Нападающие: Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Матс Сундин;

Защитники: Томаш Каберле, Морган Райлли;

Вратарь: Эд Белфор.

Вторая команда «Торонто»

Нападающие: Фил Кессел, Вильям Нюландер, Джон Таварес;

Защитники: Брайан Маккейб, Дион Фанюф;

Вратарь: Кертис Джозеф.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Бобровский и Буре вошли во 2-ю сборную «Флориды» за 25 лет, Луонго, Барков, Юбердо и Ткачак – в 1-ю

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Кертис Джозеф
logoМорган Райлли
logoМатс Сундин
logoФил Кессел
logoОстон Мэттьюс
рейтинги
logoДжон Таварес
logoМитч Марнер
logoДион Фанюф
logoТоронто
logoТомаш Каберле
Эд Белфор
logoНХЛ
logoВильям Нюландер
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