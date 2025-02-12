КХЛ получила 1,3 млрд рублей отчислений от букмекеров за 2024 год – в 3 раза больше, чем за 2023-й

КХЛ отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за 4-й квартал прошлого года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел лиге 610 миллионов рублей в качестве букмекерских отчислений за последний квартал 2024 года.

Суммарно за прошлый год КХЛ получила 1,29 миллиарда рублей от букмекерских компаний. За весь 2023 год лига получила почти в 3 раза меньше отчислений – 434 миллиона рублей.

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