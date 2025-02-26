Драйзайтль догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – у них по 87 очков. Кучеров идет 3-м с 85 баллами
Леон Драйзайтль догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» забил гол в игре против «Тампы» (1:4).
Всего на счету Леона Драйзайтля теперь 87 (43+44) очков в 58 матчах сезона.
Он разделил первое место в гонке бомбардиров НХЛ с форвардом «Колорадо» Нэтаном Маккинноном (87 (21+66) баллов в 59 играх).
В тройку лидеров также входит нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 85 (26+59) очков в 54 матчах.
В гонке снайперов Драйзайтль также занимает первое место. Вторым идет Вильям Нюландер из «Торонто» (33 шайбы в 58 играх).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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