Драйзайтль догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – у них по 87 очков. Кучеров идет 3-м с 85 баллами

Леон Драйзайтль догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » забил гол в игре против «Тампы» (1:4).

Всего на счету Леона Драйзайтля теперь 87 (43+44) очков в 58 матчах сезона.

Он разделил первое место в гонке бомбардиров НХЛ с форвардом «Колорадо» Нэтаном Маккинноном (87 (21+66) баллов в 59 играх).

В тройку лидеров также входит нападающий «Тампы » Никита Кучеров , набравший 85 (26+59) очков в 54 матчах.

В гонке снайперов Драйзайтль также занимает первое место. Вторым идет Вильям Нюландер из «Торонто» (33 шайбы в 58 играх).