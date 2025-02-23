Драйзайтль забил в 5-м матче подряд и продлил результативную серию до 8 игр
Леон Драйзайтль забил гол в 5-м матче подряд.
Нападающий «Эдмонтона» забросил шайбу в матче против «Вашингтона» (1:2, 1-й перерыв).
Он продлил свою результативную серию до 8 игр. На этом отрезке форвард набрал 12 (7+5) очков.
Всего на счету Леона Драйзайтля 86 (42+44) очков в 57 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости