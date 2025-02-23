Драйзайтль забил в 5-м матче подряд и продлил результативную серию до 8 игр

Леон Драйзайтль забил гол в 5-м матче подряд.

Нападающий «Эдмонтона » забросил шайбу в матче против «Вашингтона» (1:2, 1-й перерыв).

Он продлил свою результативную серию до 8 игр. На этом отрезке форвард набрал 12 (7+5) очков.

Всего на счету Леона Драйзайтля 86 (42+44) очков в 57 матчах сезона.