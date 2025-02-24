Драйзайтль забил «Вашингтону» и увеличил отрыв в гонке снайперов до 9 голов. У форварда «Ойлерс» 42+44 в 57 матчах

Леон Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 9 голов.

Нападающий «Эдмонтона » забросил шайбу в матче против «Вашингтона» (3:7).

Всего на счету Леона Драйзайтля теперь 86 (42+44) очков в 57 матчах сезона. Он идет вторым в гонке бомбардиров НХЛ , уступая Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (87 очков в 58 играх).

В гонке снайперов Драйзайтль занимает первое место. Вторым идет Вильям Нюландер из «Торонто» (33 шайбы в 56 играх).