Драйзайтль забил «Вашингтону» и увеличил отрыв в гонке снайперов до 9 голов. У форварда «Ойлерс» 42+44 в 57 матчах
Леон Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 9 голов.
Нападающий «Эдмонтона» забросил шайбу в матче против «Вашингтона» (3:7).
Всего на счету Леона Драйзайтля теперь 86 (42+44) очков в 57 матчах сезона. Он идет вторым в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (87 очков в 58 играх).
В гонке снайперов Драйзайтль занимает первое место. Вторым идет Вильям Нюландер из «Торонто» (33 шайбы в 56 играх).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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