Маккиннон во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 играх подряд. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 87 баллами, у Драйзайтля – 86, у Кучерова – 83
Нэтан Маккиннон во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 матчах подряд.
Форвард «Колорадо» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3).
На счету 29-летнего игрока 87 (21+66) очков в 59 играх. В двух играх после Турнира четырех наций канадец остался без набранных очков.
Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, но отрыв от идущего вторым Леона Драйзайтля сократился до 1 балла.
Форвард «Эдмонтона» набрал 86 (42+44) очка в 57 играх, а идущий третьим форвард «Тампы» Никита Кучеров – 83 (26+57) балла в 53 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости