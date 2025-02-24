Маккиннон во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 играх подряд. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 87 баллами, у Драйзайтля – 86, у Кучерова – 83

Нэтан Маккиннон во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 матчах подряд.

Форвард «Колорадо » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3).

На счету 29-летнего игрока 87 (21+66) очков в 59 играх. В двух играх после Турнира четырех наций канадец остался без набранных очков.

Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, но отрыв от идущего вторым Леона Драйзайтля сократился до 1 балла.

Форвард «Эдмонтона» набрал 86 (42+44) очка в 57 играх, а идущий третьим форвард «Тампы » Никита Кучеров – 83 (26+57) балла в 53 играх.