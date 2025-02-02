Романов сыграл 31:39 против «Тампы» – личный рекорд в НХЛ в рамках регулярок. «Айлендерс» остались с 5 защитниками после травмы Мэйфилда

Александр Романов сыграл 31:39 против «Тампы» – личный рекорд в регулярках НХЛ.

Защитник «Айлендерс » принял участие в матче с «Лайтнинг» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

25-летний россиянин (31 минута 39 секунд на льду, 4:00 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 1». В его активе 4 блока, 3 силовых приема и 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

Отметим, что клуб с Лонг-Айленда вновь провел часть матча с 5 защитниками – в связи с травмой Скотта Мэйфилда . Также у команды сейчас травмированы два других игрока обороны – Ноа Добсон и Райан Пулок .

В 37 играх в текущем сезоне у Романова 13 (2+11) очков при полезности «+8» и среднем времени на льду 22:32.