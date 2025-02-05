«Айлендерс» выиграли 5 из 6 матчей после перехода Деанджело из СКА. Защитник набрал 4 очка при «плюс 6», 0 минут штрафа, игровое время – 25:26

Энтони Деанджело набрал очки в третьем матче подряд в НХЛ.

«Айлендерс » обыграли «Вегас » (2:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник команды Энтони Деанджело отметился результативной передачей при показателе полезности «плюс 2», одном броском по воротам и игровом времени 27:34 (1:58 – в большинстве). Больше в команде сыграл только Александр Романов – 28:51.

С того момента, как Деанджело начал выступать за «островитян», команда выиграла пять из шести матчей.

В 6 матчах бывший защитник СКА набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 6», ни одной минуте штрафа и среднем игровом времени 25:26.

В КХЛ американец набрал 33 минуты штрафа в 34 матчах.